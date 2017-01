Top-Schwimmer messen sich im Stadtbad

Dornbirn. Nächsten Sonntag steht ab 9.00 Uhr im Dornbirner Stadtbad die größte internationale Schwimmveranstaltung in Vorarlberg an. Der Schwimmclub TS Dornbirn lädt bereits zum 31. Internationalen Dornbirner Sprintpokal. Für dieses internationale Meeting haben sich 24 Vereine aus Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den beiden Bundesländern Vorarlberg und Tirol gemeldet. Die rund 370 Aktiven absolvieren an diesem Wettkampftag gut 1660 Starts!

Ländle-Schwimmkrone

Da im Zuge dieses Wettkampfes auch die Vorarlberger Meister auf den 50 m Strecken ermittelt werden, sind auch die besten Aktiven von den heimischem Vereinen Schwimmclub ValBlu Bludenz, Schwimmclub Bregenz und Schwimmclub TS Dornbirn am Start.

Einer der Höhepunkte wird sicher wieder das „Head Liquid Fire Elimination Race“ sein – die jeweils schnellsten 6 Schwimmerinnen und Schwimmer in Freistil qualifizieren sich für das KO – Finale. In 5 Läufen mit einem Startintervall von 3 Minuten scheidet jeweils die / der langsamste Schwimmer aus, bis der Sieger feststeht. Sportliche Spannung also garantiert!