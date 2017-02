Top-Nachwuchsschwimmer in Dornbirn

Dornbirn. Nach dem Internationalen Sprintpokal in Dornbirn geht ab 3. März 2017 das nächste Highlight im Stadtbad Dornbirn im Schwimmen über die Bühne – die Österreichischen Hallenmeisterschaften der Nachwuchsklassen mit dem austragenden Verein TS Dornbirn Schwimmen als Verantwortlicher für die gesamte Organisation.

Drei Tage lang Spannung garantiert!

Los geht´s am 3. März bereits um 14.15 Uhr mit den Langstreckenbewerben. Am Samstag, den 04. März und Sonntag den 05. März sind dann jeweils ab 09:00 Uhr die Vormittagsbewerbe angesetzt und ab 14:30 Uhr die Nachmittagsbewerbe. Die stärksten Nachwuchsathleten der Jahrgänge 2001 bis 2006 weiblich und männlich aus ganz Österreich werden am Start sein.

Von den drei Vorarlberger Vereinen haben sich elf Aktive für diese Meisterschaften qualifiziert. Vom veranstaltenden Verein Dornbirn werden sogar gleich acht Schwimmer an den Start gehen – dies sind Hanna Röser, Max Halbeisen, Jakob Umlauft, Angelina Scheier, Lara Dona, Sarah Hämmerle, Noah Künz und Luis Halbeisen.

Vom Schwimmclub ValBlu Bludenz sind Moritz Messner und Katharina Cepicka am Start und vom Schwimmclub Bregenz ist es Christina Pschorr. Auf die eine oder andere „Ländle-Medaille“ darf man also hoffen, denn Vorarlberger Teilnehmer haben große Chancen in den jeweiligen Altersklassen Edelmetall zu gewinnen – dies gilt vor allem für Hanna Röser von Dornbirn und Moritz Messner von Bludenz.

