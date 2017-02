Top-Favoritin Worley führt im Riesentorlauf

>>Zum Liveticker<<

Halbzeitdritte war Mikaela Shiffrin (USA/+0,72), beste Österreicherin Stephanie Brunner (1,34) auf dem achten Zwischenrang.

Schild auf Platz 11

Bernadette Schild (1,52) kam mit Startnummer 27 noch auf Rang elf, Michaela Kirchgasser (1,88) musste sich dagegen vorerst mit Platz 19 begnügen. Titelverteidigerin Anna Veith (2,25) war sogar nur Halbzeit-23. Katharina Truppe als fünfte ÖSV-Teilnehmerin fädelte beim letzten Tor ein, stürzte ins Ziel und klagte danach über Schmerzen im Unterschenkel. Die 21-jährige Kärntnerin wurde deshalb noch im Zielraum untersucht.

Die Knie der Slalom-Spezialistin sind bei dem spektakulären Sturz ins Ziel offenbar unversehrt geblieben. Die 21-jährige WM-Debütantin war mit Startnummer 24 und nach einem Fehler im oberen Streckenteil schon mit Rückstand unterwegs, als sie kurz vor dem Ziel einfädelte und heftig stürzte. Im Zielraum blieb Truppe kurz liegen, Ski und Stöcke lagen teils weit verstreut herum.

Die Rennläuferin wurde danach von ÖSV-Teamarzt Peter Gföller untersucht. Truppe klagte zunächst lediglich über Schmerzen an der Außenseite des rechten Schienbeins, mit dem sie an der Torstange angeschlagen hatte. “Passt schon”, rief Truppe beim Verlassen des Zielstadions den wartenden Journalisten zu. Die Kärntnerin ist beim Slalom am Samstag neben Bernadette Schild eine große ÖSV-Hoffnung.

Top 15 nach dem 1. Durchgang

1. Tessa Worley (FRA) 1:02,01 Min.

2. Sofia Goggia (ITA) 1:02,49 +0,48

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1:02,73 +0,72

4. Federica Brignone (ITA) 1:03,11 +1,10

5. Simone Wild (SUI) 1:03,12 +1,11

6. Nina Löseth (NOR) 1:03,22 +1,21

7. Ana Drev (SLO) 1:03,32 +1,31

8. Stephanie Brunner (AUT) 1:03,35 +1,34

9. Manuela Mölgg (ITA) 1:03,43 +1,42

10. Marta Bassino (ITA) 1:03,50 +1,49

11. Bernadette Schild (AUT) 1:03,53 +1,52

12. Kristin Lysdahl (NOR) 1:03,64 +1,63

13. Petra Vlhova (SVK) 1:03,66 +1,65

14. Sara Hector (SWE) 1:03,68 +1,67

15. Tina Robnik (SLO) 1:03,70 +1,69