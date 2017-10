Top-Favorit Uchimura musste bei Turn-WM aufgeben

Bitterer Moment für den Champion - © APA (AFP/GETTY)

Top-Favorit Kohei Uchimura aus Japan hat am Montag (Ortszeit) seinen Sechskampf bei den Turn-Weltmeisterschaften in Montreal wegen einer Fuß-Verletzung abbrechen müssen. Der zweimalige Olympiasieger und sechsmalige Weltmeister im Mehrkampf zog sich die Blessur bei einer unglücklichen Landung beim Sprung zu, quälte sich danach noch am Barren und entschied sich vor dem Reck zur Aufgabe.