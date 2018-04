Top 100: Diese Herausforderungen sieht die Wirtschaft in Vorarlberg

Fast nirgends auf der Welt sind so viele Weltmarktführer der verschiedensten Branchen und Betriebsgrößen auf einem so kleinen Raum vertreten wie in Vorarlberg. Doch auch Vorarlbergs erfolgreichste Unternehmen sehen sich vor große Herausforderungen gestellt.

Für mehr Arbeiten auf Augenhöhe ist Marco Spitzar vom Studio Spitzar: “Ich bin dafür, dass die Kreativen und die Designer noch mehr Zugang und Einfluss im Management bekommen. Und dass wir gemeinsam die Kreativität in innovative Bahnen lenken.”

Prisma-Vorstand Bernhard Ölz sieht Vorarlbergs Wirtschaft mit der Digitalisierung konfrontiert: “Wir sollten auf der Hut sein, die digitale Transformation mitzumachen und die Veränderungen aktiv wahrzunehmen. Vorarlberg ist auf sehr engem Raum, wir stehen hier vor Aufgaben, die die Raumplanung und die Flächenbewirtschaftung betreffen.”

Der Arbeitskräftemangel ist für Peter Pfanner von Pfanner Fruchtsäften die größte Herausforderung: “Vorarlberg braucht dringend qualifizierte Mitarbeiter, um die Wachstumsmöglichkeiten wahrzunehmen.”

Auch Hubert Bertsch, Geschäftsführer der Bertschgroup, sieht die größte Schwierigkeit bei den Fachkräften: “Ich glaube, die Bereitschaft als Fachkraft nach Österreich zu kommen ist immer noch gering. Aus eigenen Ressourcen können wir den Bedarf an Fachkräften sicher nicht decken.”

Bundeskanzler Kurz: “Bin froh um die starke Vorarlberger Wirtschaft”