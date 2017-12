Top 10: Die Ländle Gamer Awards 2017

Der Ländle Gamer kürt seine unvergesslichsten Game-Hits des Jahres 2017.

game-review

2017 war ein bewegtes und überraschend gutes Gaming-Jahr: Für PC, Konsole und Handheld bzw. Smartphone erschienen sowohl viele innovative Neuheiten als auch zahlreiche qualitativ hochwertige Sequels. Darüber hinaus kamen mit Nintendos Switch und der Xbox One X zwei frische Spielmaschinen auf den Markt. Doch welche Gaming-Neuheiten – ob gut, schlecht oder einfach nur außergewöhnlich – haben in diesem Jahr den größten bleibenden Eindruck hinterlassen? Der Ländle Gamer verleiht wieder seine Awards an die zehn Spiele des Jahres 2017, die (ihm) im Gedächtnis bleiben werden.