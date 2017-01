Top 10: Die Ländle Gamer Awards 2016

Gamerinnen und Gamer haben 2016 viel erlebt: Zahlreiche Top-Spiele sind für PC, Konsole und Handheld bzw. Smartphone erschienen, von Blockbustern über Indie-Hits bis hin zu lange erwarteten Fortsetzungen und Spielen, die sich schon seit gefühlten Ewigkeiten in der Entwicklung befinden. Doch welche Titel – ob gut, schlecht oder einfach nur außergewöhnlich – haben in diesem Jahr den größen bleibenden Eindruck hinterlassen? Der Ländle Gamer verleiht wieder seine Awards an die zehn Spiele des Jahres 2016, die im Gedächtnis bleiben werden.