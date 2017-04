“Toni Erdmann”-Regisseurin Maren Ade in Cannes-Jury

Ade entscheidet über die Preisvergabe mit - © APA (AFP/Archiv)

Maren Ades Vater-Tochter-Geschichte “Toni Erdmann” war bei den Filmfestspielen Cannes im Vorjahr so etwas wie der Sieger der Herzen. Dieses Jahr entscheidet die deutsche Filmemacherin über die Preisvergabe mit: Die 40-Jährige gehört bei der 70. Festivalausgabe (17. bis 28. Mai) der hochkarätigen Wettbewerbsjury rund um den Vorsitzenden Pedro Almodovar an, teilten die Organisatoren am Dienstag mit.