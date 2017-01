“Toni Erdmann” für französischen Filmpreis Cesar nominiert

Nach der Oscar-Nominierung auch für den Cesar nominiert - © APA (AFP)

Einen Tag nach der Oscar-Nominierung als “Bester fremdsprachiger Film” für “Toni Erdmann” folgt das französische Pendant: Maren Ades deutsch-österreichische Tragikomödie mit Peter Simonischek in der titelgebenden Hauptrolle hat Chancen auf einen César in der Auslandskategorie, teilte die französische Filmakademie am Mittwoch in Paris mit. Verliehen werden die “französischen Oscars” am 24. Februar.