Tom Kaulitz: Das ist der Mann, den Heidi liebt!

Anfang der Woche wurde bekannt, dass Topmodel Heidi Klum (44) und Gitarrist Tom Kaulitz (28) ein Paar sind.

Schon seit einigen Wochen wurde spekuliert, ob zwischen Klum und Kaulitz nicht doch mehr läuft. Eindeutige Knutsch-Fotos Anfang der Woche verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken. Und einige waren sich sicher: Die beiden sind ein Paar. Doch wer ist der 28-Jährige überhaupt? Bekannt wurde Kaulitz in Deutschland durch die Band “Tokio Hotel”. Ihr größter Hit 2005 war “Durch den Monsun”. Seit 2010 lebt er mit seinem Bruder Bill in Los Angeles. Dort lebt auch Heidi Klum.