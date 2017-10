Tom Hanks: Vom Schauspieler zum Schriftsteller

Der Hollywood-Star und Schauspieler Tom Hanks veröffentlicht heute sein erstes Buch. Unter dem Titel “Uncommon Type: Some Stories” (“Außergewöhnlicher Typ: Einige Geschichten”) erscheinen 17 Kurzgeschichten.

Von Schreibmaschinen und schrägen Typen

Getippt wurde das Buch auf einer alten Schreibmaschine, jede Geschichte hat etwas mit einer anderen Maschine zu tun. Der Hintergrund dazu: Hanks sammelt privat antike Schreibmaschinen. Seine Sammlung umfasst schon über 100 Stück.

Das Buch wird als vielseitig, witzig und herzerwärmend beschrieben. Die Kurzgeschichten ranken sich unter anderem um Astronauten, Heimwerker und Schauspieler. Alle Ähnlichkeiten mit Filmfiguren sind erwünscht und beabsichtigt.

Im Flugzeug, zu Hause und im Büro geschrieben

Seit 2015 hat der Schauspieler an dem Buch geschrieben. “In den zwei Jahren, die ich an den Geschichten gearbeitet habe, habe ich Filme in New York, Berlin, Budapest und Atlanta gedreht und überall geschrieben. Ich habe in Hotels bei Presse-Tourneen geschrieben, ich habe im Urlaub geschrieben. Ich habe im Flugzeug, zu Hause und im Büro geschrieben.”, teilte er der Presse mit.

Schauspieler, Regisseur, Filmproduzent und Synchronsprecher – und jetzt auch Autor – Tom Hanks ist ein wahres Multitalent.

Das Buch erscheint laut Verlag im Februar 2018 in deutscher Sprache und wird “Schräge Typen” heißen. Hier kann es bereits vorbestellt werden.

