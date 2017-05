Tom Cruise kündigt “Top Gun”-Sequel an

“Ja, es ist wahr”, sagte der 54-Jährige in der Sendung “Sunrise”. “Es wird passieren. Es wird definitiv passieren.” Die Dreharbeiten für “Top Gun 2” sollen “wahrscheinlich” im nächsten Jahr beginnen.

“Ich werde das wahrscheinlich im nächsten Jahr drehen”, sagte Cruise am Mittwoch in Australien dem Fernsehsender Channel Seven. “Es passiert, es passiert auf jeden Fall.” Gerüchte um eine Fortsetzung von Top Gun gibt es schon seit Jahren.

Der Kultfilm des mittlerweile verstorbenen Regisseurs Tony Scott war 1986 in die Kinos gekommen. Mit “Top Gun: Sie fürchten weder Tod noch Teufel” (so der komplette deutsche Titel) schaffte Cruise – damals 24 – seinen internationalen Durchbruch.

Im Original verkörpert Cruise einen US-Kampfpiloten namens Pete “Maverick” Mitchell. Der Film spielte weltweit mehr als 350 Millionen US-Dollar ein. In Nebenrollen waren auch andere spätere Hollywood-Größen wie Meg Ryan, Tim Robbins und Val Kilmer zu sehen. Kilmer (57) hatte auch schon angedeutet, in “Top Gun 2” wieder dabei zu sein.

Über die Handlung wird kräftig spekuliert. Für Kampfpiloten sind Cruise und Kilmer mittlerweile eigentlich zu alt.