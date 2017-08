Tolles Sommerfest des Vespa- & Lambretta-Club Vorarlberg

Koblach.(loa) Das Treffen auf Sonntag zu verschieben war goldrichtig. Bei Sonnenschein und angenehme Temperaturen waren die Bänke und Tische schon um die Mittagszeit voll. Neben den Vereinsmitgliedern kamen auch viele Besucher aus dem Ländle, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Zu bewundern gab es nicht nur Vespas und Lambrettas sondern auch einige Oldtimerautos.

„Seit 1996 veranstaltet wir Ausfahrten, Treffen und Events um die italienischen Kultroller Vespa und Lambretta“, so Präsident Mike Barbisch.

Highlight war sicher die gemeinsame Ausfahrt der Vespa- und Lambretta-Besitzer zum schwarzen See. „Ein tolles Gefühl mit so viel Gleichgesinnten in einem Pulk zu fahren“, war immer wieder zu hören.

„Lebensgefühl, Zeitgeist und Lifestyle das macht unseren Club aus. Zu uns kann jeder kommen. Egal mit welcher Vespa oder Lambretta. Wir unterstützen auch gerne beim Kauf oder Verkauf“, berichtet Barbisch.

Viele der Besucher sind aber Liebhaber der klassischen “alten” Blech Roller, die es fasziniert wenn die “Alten” schön wie ein Uhrwerk laufen. Raritäten, mit denen es unglaublichen Spaß, macht sich fort zu bewegen.

Und während es sich die Erwachsenen im Festzelt mit Gegrilltem gemütlich machten, tobten sich die Kinder bei der Hüpfburg so richtig aus. Ein rundum gelungenes Fest freut sich nicht nur der gesamte Vorstand.

Weitere Infos zum Club:

http://vespa-lambretta.org/