Tolles Erlebnis für ältere BludenzerInnen

Bludenz. Jedes Jahr lädt der Bürgermeister der Stadt Bludenz alle über 80-jährigen Bludenzerinnen und Bludenzer zu einem Ausflug ein. Heuer haben daran insgesamt 220 Personen teilgenommen.

Eingeladen wurden 801 über 80-Jährige. Beim Ausflug mit dabei waren 145 ältere Mitbürger. 57 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer und 18 Begleitpersonen fuhren im Konvoi durch den Walgau nach Raggal. In Begleitung der Stadtpolizei, des Stadtarztes und des Roten Kreuzes war auf jeden Fall für Sicherheit gesorgt. In der Walserhalle in Raggal war mit einer guten Jause und Musik vom Trio Franzoi der Nachmittag schnell vorüber.