Tolles Ergebnis der Königskinder

Rund 7.600 Euro sammelten die Sternsingerkinder in Vandans. Die Organisatoren bedanken sich herzlich bei der Bevölkerung und den Gästen für die freundliche Aufnahme der Königskinder.

VANDANS „2018 haben sich insgesammt 41 Kinder an der Sternsingeraktion beteiligt. Sie ginben in 10 Gruppen an drei Tagen durch das gesamte Gemeindegebiet. „Wir freuen uns über die große Teilnahme und das erfreuliche Spendenergebnis“, erzählen die Organisatoren Petra und Thomas Schuler. „Unser Dank richtet sich aber auch an die Bevölkerung für die freundliche Aufnahme der Könige, sowie an die 12 Begleitpersonen, ohne die die Aktion nicht möglich wäre“, so die Organisatoren.

Glück und Segen

Viele Menschen schätzen das Brauchtum des Sternsinges sehr und freuen sich über die Glück-, Segens-, und Friedenswünsche der Königskinder. „Eine Erwachsenengruppe besuchte am Abend des sechsten Jänners wieder die Gastwirtschaften des Ortes, was teilweise für überraschte Gesichter bei den Gästen sorgte“, schmunzelt Thomas Schuler. Höhepunkt war der Messebesuch aller Teilnehmer am Dreikönigstag.

Was passiert mit dem Geld