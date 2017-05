Tolles Ergebnis am BG Schoren

Dornbirn (EH) Das tolle Ergebnis von 310 Euro erzielten die Gymnasiasten aus der 2R4-Klasse mit dem Verkauf von Kuchen und Brötchen. Dieser Betrag kommt dem Bau eines Lehrlingsheimes in Nigeria zugute, in dem Christen und Moslems miteinander ausgebildet werden. Der Fortschritt im Miteinander kann sich sehen lassen. Derzeit werden 66 Lehrlinge als Schlosser, Elektriker oder Kfz-Mechaniker unterrichtet. Neben der theoretischen Ausbildung sollen auch ein paar europäische Tugenden, wie Pünktlichkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit und vor allem Selbstständigkeit bei den Lehrlingen gefördert und gefordert werden. Die Jugendlichen sollen bei der Ausbildung so viel Freude am Beruf entwickeln, dass sie gerne in ihrer Heimat dem Broterwerb nachgehen, und nicht auf riskantem Weg in andere Länder flüchten zu müssen. Die Vorarlberger Initiatoren und Mitarbeiter bedanken sich bei den Schülern und freuen sich über jede weitere Unterstützung des Projektes zur Lehrlingsausbildung in Nigeria.