Tolles Ballprogramm für Götzner Senioren

Bürgermeister Christian Loacker begrüßte die zahlreichen Gäste im großen Saal und hieß nach dem Einzug der Götzner Fasnat alle herzlich willkommen. Armin Bell moderierte wieder in gewohnt charmanter Art und das „Linher Trio“ mit Alfred Linher, Roland Vonbrül und Daniel Thür spielten zum Tanz auf. Die Mädchen der Sportgemeinschaft Götzis starteten den ersten Programmpunkt mit der „Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe“ und dem „Itzi Bitzi Strand Bikini“ unter der Leitung von Annires Marchetti. Ein Sketch ohne Worte „Zwei Frauen im Zug“ mit Elke Schneider und Sabine Beutelmayer zauberte so manchem ein Lächeln ins Gesicht. Mit wenigen Utensilien vermochten die beiden Stimmung in den Saal zu bringen. Auch die Stammtischgespräche mit Werner Huber und Otto Fend sorgten für beste Unterhaltung. Die beiden hatten sich sehr gut auf ihren Auftritt vorbereitet. Mit Otto Hofer und den „Crazy Sisters“ – Karin Postner, Heidi Dittmann und Brigitte Kleinheinz – fand der Seniorenball seinen Höhepunkt. Nach einem leckeren Abendessen, vom Team des „Gächters Restaurant“ serviert, wurden die Ballbesucher von der Turnerschaft Wolfurt in „Tausend und eine Nacht“ entführt.