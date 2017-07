Toller Start des Bezirkfeuerwehrfestes in Braz

Das Zelt war voll und Kabarettist Markus Linder gab sein Bestes. Mit einem tollen Programm wurden die Festzeltgäste auf ein tolles Festwochenende eingestimmt. Nach dem Kabarettprogramm heizte Zündstoff ordentlich ein. Am Samstag morgen starteten bereits um sechs Uhr die Nassleistungsbewerbe des Bezirkes mit dem Grunddurchgang. Um 16 Uhr findet das Finale statt, anschließend die Siegerehrung auf dem Bewerbsplatz. Im Zelt geht es blasmusiktechnisch am Nachmittag voll ab. Lesanka unterhält die Gäste mit feinster Blasmusik. Am Abend spielen die Arlberg Buam. Der Sonntag beginnt traditionell mit der Festmesse im Zelt, dem Frühschoppe mit dem Musikverein Braz und dem Umzug am Nachmittag. Der Nachmittag wird durch verschiedene Musikvereine musikalisch gestaltet.