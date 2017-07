Toller Erfolg beim Entenrennen

Mäder. (mima) Nach 2015 fand auch in diesem Jahr wieder das Entenrennen in Mäder zugunsten des Vereines Netz für Kinder statt. Der Tennisclub, die Feuerwehr und die Gemeinde Mäder stellten sich dabei einmal mehr in den Dienst der guten Sache.

2.000 Euro für Netz für Kinder

Wie schon vor zwei Jahren stand das Mäderer Entenrennen auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen von hilfsbedürftigen Kindern in Vorarlberg und dem Verein Netz für Kinder. Rund vierhundert der gelben Plastikenten wurden dazu erworben und machten sich nach dem Massenstart bei der Kanalbrücke Wies in Richtung Ziel beim Tennisplatz Mäder. Dort warteten bereits ungeduldig die vielen Entenbesitzer und mit Hilfe der Feuerwehr Mäder haben auch alle “Teilnehmer” das Ziel erreicht. Beim Tennisplatz sorgte dabei Livemusik, Kinderschminken, sowie beste Bewirtung für gute Unterhaltung und für den Zeitvertreib bis zur Siegerehrung. Dann war es endlich soweit und Organisator Norbert Kilga vom TC Mäder konnte die Sieger des zweiten Mäderer Entenrennens verkünden. Am Ende freuten sich alle über ihre Preise und am Ende des Tages gab es dann auch noch einen großen Sieger – der Verein Netz für Kinder und deren betreuten Kinder – über 2.000 Euro brachte das Mäderer Entenrennen ein und war somit wieder dank aller Teilnehmer, Sponsoren und Organisatoren ein voller Erfolg.