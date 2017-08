Tolle Stimmung beim Oldi Traktorenfrühschoppen 2017

Weiler. (mima) Marken von Lanz Bulldog, Deutz, Hanomag, Unimog, Hürlimann, Fahr, Kramer und viele mehr waren zu bestaunen und füllten den Platz bei der Remise in Weiler. Den ganzen Vormittag tuckerten die Gefährte an und sorgten für ein abwechslungsreiches Bild.

Gefühl und Geschick war gefragt

Einige hunderte Traktoren versammelten sich bei bestem Sommerwetter am Feiertag in Weiler. Unzählige Traktor-Raritäten aller Marken verwandelten die Vorderlandgemeinde in eine riesige Motor-Show. Aber auch das Geschick der Traktorbesitzer war an diesem Tag gefragt und bei dem Geschicklichkeitsbewerben mussten die Fahrer bei den verschiedenen Bewerben viel Gefühl im Umgang mit ihren Maschinen zeigen. Elegant fuhren die Fahrer ihre schweren Boliden durch den Parcours und meisterten die Aufgaben souverän.

Traktorenparade durch Weiler

Zahlreiche Besucher nutzten den wunderbaren Sommertag und bestaunten die Oldtimer-Traktoren. Für Erfrischung war im großen Festzelt gesorgt, wo auch das Trio Kogler für beste Stimmung sorgte. Ein weiterer Höhepunkt bei diesem Event war die Traktor-Parade rund um Weiler am Nachmittag, bei dem alle Traktor-Fans die spektakulären Maschinen hautnah erleben konnten. Anschließend folgte noch die Siegerehrung der Geschicklichkeitsbewerbe, wo es eine eigene Damen- und Herrenwertung gab, sowie die Auszeichnung des Gesamttagessiegers. Bevor alle Traktoren wieder Richtung heimwärts tuckerten, genossen die Teilnehmer und Besucher noch die gemütliche Atmosphäre am Festplatz und freuen sich bereits auf das kommende Jahr.