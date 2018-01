Tolle Leistungen der Städtle-Rodler bei ÖM

Igls (dk). Spitzenleistungen erbrachten kürzlich die Athleten des Rodelclubs Sparkasse Bludenz bei den Österreichischen Meisterschaften der Kunstbahnrodler in Innsbruck-Igls.

Yannick Müller sicherte sich in der Juniorenklasse den Österreichischen Meistertitel, Lukas Tagwerker gewann die Jugendklasse C. Thomas Steu/Lorenz Koller belegten bei den Doppelsitzern Rang 2, Jonas Müller erreichte beim Come Back nach seiner verletzungsbedingten Pause Rang 7 in der Allg. Klasse. Madlen Loß fuhr in der Jugend weiblich auf Rang 6, für Marcel Tagwerker gab es in den ersten Läufen nach seiner Verletzung Rang 5.