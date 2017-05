Tolle Leistungen beim BMX-European Cup in Prag

Während am ersten Tag noch der Sturzteufel den einen oder anderen Finaleinzug verhinderte, schafften am zweiten Tag mit Bjarne Schedler, Helmut Dutczak und Hannah Muther gleich drei Städtle-Riders den Finaleinzug und damit einen Platz in den Top-8.

Ergebnisse Lauf 5: Valentin Muther (Halbfinale, Boys 8), Hannah Muther (Halbfinale, Girls 11/12), Bjarne Schedler (Achtelfinale, Boys 11/12). Felix Mähr (Boys 10), Andre Dutczak, Noah Muther (beide Boys 15/16), Frederick Ender (Junior Men) und Helmut Dutczak (Cruiser 45+) schieden in den Vorläufen aus.

Ergebnisse Lauf 6: 5. Bjarne Schedler, 6. Helmut Dutczak, 8. Hannah Muther. Valentin und Noah Muther, Felix Mähr, Andre Dutczak sowie Frederick Ender mussten trotz ansprechender Leistung nach den Vorläufen aus dem Bewerb ausscheiden. Wir gratulieren dem gesamten Team um die Betreuer Harald Muther, Manfred Schedler und Ralf Ender zu den gezeigten Leistungen in Prag.

Am kommenden Wochenende bestreitet das (etwas veränderte) Bludenzer Sparkassenteam die Europacupläufe 7 und 8 in Verona (ITA).