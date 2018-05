Tolle Erfolge der Imker aus dem Klostertal und Montafon

Bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg für Bäuerliche Direktvermarktung wurde die Goldene Honigwabe vergeben. Imker aus dem Klostertal und Montafon konnte auch in diesem Jahr einige Medaillen mit nach Hause bringen.

So waren Markus und Simone Schneider, Erich Vonbank, Helmut Graf, Harald Rauer, Paul Libardi, Michael Netzer, Monika Konzett und Richard Burtscher aus dem Klostertal und Simon Erhart, Daniel Sahler, Roland Fitsch, Otto Werle und Andreas Vogt aus dem Montafon sehr erfolgreich. Die Medaillen ergingen für besondere Erfolge in den Kategorien Blütenhonig, Alpenrose, Blüten- mit Waldhonig, Waldhonig, Cremehonig und Spezialitäten mit Honig. Andreas Vogt aus Schruns war besonders erfolgreich und errang die Goldene Honigwabe in der Kategorie „Alpenrose“