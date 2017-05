Toleranz der Österreicher bezüglich Herkunft nimmt ab

Staatsbürgerschaft als Definition der nationalen Zugehörigkeit - © APA

Die Toleranz der Österreich in den Bereichen ethnische Herkunft, Hautfarbe und Religion nimmt ab. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts “meinungsraum.at” im Auftrag des Mauthausen Komitee Österreich hervor. Demnach gaben etwa 44 Prozent der Befragten an, dass es sie stört, wenn die Verkäuferin in einem Lokal ein Kopftuch trägt. 2015 bejahten das nur 42 Prozent.