„Together“ – „gemeinsam statt einsam“ im Feldkircher Bunt

(etu) Zusammen mehr erreichen und davon profitieren: Unter dem Motto „Together“ stand die dritte gemeinsame Veranstaltung von Alton Premium Board Store, Rapture Surfcamps, Die Limomacher, Fahrwerk Zweiradtechnik, Kolibri Eismanufaktur, Friseur Daniel Wüstner, der Bunt Bar und WANN & WO. Bei lauen Sommertemperaturen sorgte die Fraxner Band

„kurz­­fristig“ für beste Stimmung in der Feldkircher Innenstadt. „Uns ist es wichtig ‚Danke‘ an die Kunden und Partner zu sagen“, so Nani Mock (Bunt). Um diesen Worten Ausdruck zu verleihen, wurden erstmals Goodies in Form von Snapbacks und Taschen mit dem gemeinsamen Logo verteilt. Und der Andrang war entsprechend groß: Unter die Gäste reihten sich Simon Eiler (Rapture Surfcamps), Dominic Loretter (Fahrwerk), Alex Thurnher (Limomacher), Daniel Wüstner (Daniel W. Friseur), Joachim Mangard (WANN & WO), Peter Schmidhofer und Linda Peterlunger (Eisdiele Kolibri) sowie Matthias Seidl (Hoaklig’s), die für beste Verpflegung sorgten. Der Einladung folgten ebenso Franz und Sara Blümel (Franz grillt), Thomas Alton (Alton Premium Store) und Claudia Dobler (Mohren­brauerei). Bis in die späte Nacht wurde

ausgiebig gefeiert. Die Aftershow-Party gestaltete Thomas T. (Querbeet).