Tödlicher Wanderunfall in Silbertal: 76-Jähriger 150 Meter abgestürzt

Seine Familie hatte einen Notruf abgesetzt, nachdem er beim vereinbarten Treffpunkt nicht erschienen war. Die Rettungskräfte fanden den Mann schließlich im Bachbett der Litz. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Niederländer unternahm am Nachmittag gemeinsam mit seiner Ehefrau und anderen Familienmitgliedern eine Wanderung am “Fellimännle”. Nach einer Einkehr in einem Gasthaus machte sich der 76-Jährige allein in Richtung Wanderparkplatz Silbertal auf. Seine Familie folgte ihm kurze Zeit später nach. Beim vereinbarten Treffpunkt um 20.30 Uhr erschien der Wanderer aber nicht, weshalb ein Familienmitglied Alarm schlug.

In unwegsames Gelände geraten

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Niederländer offenbar auf den Kristberg aufsteigen, kam dabei in unwegsames Gelände und stürzte etwa 150 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. An der Suchaktion und Bergung des Leichnams waren 17 Mitglieder der Bergrettung Schruns-Tschagguns, acht Hundeführer der Bergrettung Vorarlberg, drei Polizisten und der Polizeihubschrauber “Libelle” beteiligt. (APA)