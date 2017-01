Tödlicher Verkehrsunfall im Bezirk Gmünd

Notarzthubschrauber flog zweiten Fahrer ins Spital - © APA

Ein Lenker ist am Dienstag bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B41 in Hoheneich im Bezirk Gmünd ums Leben gekommen, ein weiterer Fahrer wurde mit Verletzungen vom Hubschrauber ins Spital geflogen. Die FF Gmünd berichtete von einem “Bild der Verwüstung” am Einsatzort. Die beiden Autos waren schwerst beschädigt und deformiert.