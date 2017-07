In der steirischen Ortschaft Hadernigg (Bezirk Deutschlandsberg) ist am Samstag ein Mann bei Forstarbeiten tödlich verunglückt. Der 59-jährige war laut einer Aussendung der Polizei am Nachmittag in seinem Waldstück mit Aufräumarbeiten von durch Windbruch beschädigten Bäumen beschäftigt. Er wurde dabei von einem herabfallenden Baumteil getroffen und getötet.

Offenbar wollt der alleine arbeitende Mann einen beschädigten Baumstumpf in Bodennähe durchschneiden. Da stürzte aus rund vier Meter Höhe ein noch oberhalb am Stamm des Fichtenbaum hängender Teil mit einem Durchmesser von circa 60 Zentimeter und einer Länge von rund fünf Metern auf ihn. Das Opfer dürfte sofort tot gewesen sein.