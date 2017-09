Tödlicher Paragleiterunfall am Gaisberg in Salzburg

Zu einem tödlichen Paragleiterunfall ist es am Montag am Gaisberg in Salzburg gekommen. Der Flugsportler aus Österreich stürzte aus noch unbekannter Ursache ab und blieb am Fuße einer Felswand in einem Klettergarten liegen. Der Verunglückte wurde von Bergrettern geborgen und mithilfe einer Notärztin erstversorgt. Er erlag wenig später seinen Verletzungen.

Ersten Informationen zufolge dürfte es sich bei dem Verunglückten um einen 36-jährigen Österreicher handeln. Er war von der Gaisbergspitze aus gestartet. Ein Dachdecker aus dem Stadtteil Aigen hat den Absturz zu Mittag beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Da eine Taubergung vom Rettungshubschrauber aus nicht möglich war, wurde der Verunglückte von Bergrettern der Ortsstelle Salzburg in einer Universaltrage zum Rundwanderweg getragen und von dort mit einem Bus der Bergrettung zum Hubschrauber gebracht, der auf der Zistelalm gelandet war. Die eingeleitete Reanimierung des Paragleiterpiloten verlief letztlich ohne Erfolg. Die Unfallursache muss noch ermittelt werden. Im Einsatz waren zehn Bergretter, das Notarztteam des Rettungshubschraubers sowie Polizisten und Höhenretter der Feuerwehr. (APA)