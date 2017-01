Tödlicher Beziehungsstreit in Vorarlberg

Nach Abschluss der Ermittlungen soll er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden. Laut Polizei bestanden schon länger partnerschaftliche Probleme. In der Nacht auf Samstag sei es dann in dem Wohnhaus des Ehepaares erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 3.30 Uhr soll sich der Mann dann in das Schlafzimmer begeben und mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine im Bett liegende Ehefrau eingestochen haben. Die 40-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.

Anschließend begab sich der Mann in den unteren Stock, wo er sich beim Eintreffen der Polizei widerstandslos festnehmen ließ. Die Kinder des Ehepaares, die sich zur Tatzeit im Haus aufhielten, hatten die Beamten alarmiert.

(APA)