Tödlicher Bergunfall in den Allgäuer Alpen

Das ganze Wochenende über hatten die bayerischen Bergretter viele Einsätze in den Alpen. Am Samstagnachmittag stürzte eine 48-Jährige beim Wandern am Untersberg (Landkreis Berchtesgadener Land) rund zehn Meter in die Tiefe. Die Frau verletzte sich nach Angaben der Bergwacht schwer, aber nicht lebensgefährlich. Ein Hubschrauber brachte sie ein Krankenhaus. Knapp zwei Stunden vorher verletzte sich eine 16-Jährige bei einem Steinschlag am Kopf. Sie konnte noch zu einer Hütte gehen und einen Notruf absetzen. Rettungskräfte flogen die junge Wanderin zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

(APA)