Tödliche Messerstiche in Wien – 38-Jähriger auf der Flucht

Nach den tödlichen Messerstichen in der Nacht auf vergangenen Samstag in Wien-Ottakring hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen namentlich ausgeforscht. Demnach handelt es sich um einen 38-jährigen Kosovaren, der nach einem Kompliment für seine Begleiterin ausgerastet war. Weitere Ermittlungen haben diese Version übrigens bestätigt, sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Dienstag.