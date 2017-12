Todesurteil für iranisch-schwedischen Forscher bestätigt

Der oberste Gerichtshof im Iran hat das umstrittene Todesurteil für einen international renommierten Mediziner bestätigt. Der iranisch-schwedische Wissenschafter Ahmad-Reza Jalali hat laut Generalstaatsanwalt Abbas Jafari Dolatabadi gestanden, streng geheime Dokumente über das iranische Atomprogramm an ausländische Geheimdienste weitergegeben zu haben.

Jalali, der eigentlich in Schweden lebt und in Italien und Belgien gearbeitet hat, war im April 2016 während eines Heimatbesuches verhaftet worden. Amnesty International kritisiert, er sei in einem äußerst unfairen Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt worden. Der Schuldspruch basiere auf Geständnissen, die durch Drohungen und Folter erzwungen worden seien.