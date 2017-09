Todesopfer bei A21-Unfall waren zwei Frauen und drei Männer

Eines der Opfer wurde von sieben Kfz überrollt - © APA

Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der Außenringautobahn (A21) bei Heiligenkreuz (Bezirk Baden) am Sonntag in der Früh sind zwei Frauen und drei Männer ums Leben gekommen. Einer der Insassen wurde von sieben Kfz überrollt, bestätigte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion NÖ am Dienstag zudem entsprechende Medienberichte.