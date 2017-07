Todesfall beim Ironman Austria, Topfavorit Frodeno gewann

Der Ironman Austria wurde von einem Todesfall überschattet. - © APA

Der deutsche Topfavorit Jan Frodeno und Lokalmatadorin Eva Wutti haben am Sonntag den Ironman Austria gewonnen. Der 35-jährige Weltmeister triumphierte bei seinem ersten Antreten in Klagenfurt in starken 7:57:20 Stunden überlegen. Wutti siegte beim Comeback nach ihrer Babypause in 9:06:25 knapp vor der Britin Corinne Abraham. Die Veranstaltung wurde von einem Todesfall überschattet.