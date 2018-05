Titelverteidigerin Thiam greift nach dem Europarekord

Nach dem Meetingrekord im Vorjahr hat die Belgierin Nafissatou Thiam beim Hypomeeting im Möslestadion einen neuen Rekord im Visier.

Nachdem die Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerin von Rio Nafissatou Thiam den Europarekord beim Hypomeeting Götzis/Vorarlberg 2017 um lediglich 19 Punkten verfehlte, greift die amtierende Weltmeisterin am kommenden Wochenende in Götzis erneut an.