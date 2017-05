Titelverteidigerin Lobnig musste Ruder-EM-Teilnahme absagen

Magdalena Lobnig kämpft mit einer Wirbelsäulen-Blockade FRAUEN-EINER / LOBNIG (AUT) - © APA

Einer-Titelverteidigerin Magdalena Lobnig hat am Dienstag ihre Teilnahme an den Ruder-Europameisterschaften abgesagt. Die Kärntnerin wird wegen einer Blockade im Lendenwirbelbereich nicht bei den Titelkämpfen von Freitag bis Sonntag in Racice in Tschechien dabei sein. Als großes Saisonziel bleiben Lobnig die Weltmeisterschaften Ende September in Sarasota in den USA.