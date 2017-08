Titelverteidigerin Kerber zum US-Open-Auftakt out

Kerber wird aus den Top Ten fallen - © APA (AFP)

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist am Dienstag bei den Tennis-US-Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Deutsche unterlag im Arthur-Ashe-Stadion als Nummer sechs gesetzt unter geschlossenem Dach der Japanerin Naomi Osaka 3:6,1:6. Kerber war heuer ebenso bei den French Open in Runde eins gescheitert, bei den Australian Open und in Wimbledon kam sie auch nur bis ins Achtelfinale.