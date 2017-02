Titelverteidiger Tschechien im Fed-Cup-Halbfinale

Zuvor hatte Karolina Pliskova das Spitzenduell mit Garbine Muguruza überraschend klar mit 6:2,6:2 für sich entschieden. Tschechien trifft nun auf den Sieger des Duells USA gegen Deutschland. Dort führten die USA nach dem ersten Tag mit 1:0.

Im Halbfinale steht auch Weißrussland, das sich gegen die Niederlande mit 4:1 durchsetzte und nun auf die Schweiz trifft. Gegen den Vorjahresfinalisten Frankreich sorgte die Schweizerin Belinda Bencic mit einem 6:3,6:4 gegen Pauline Parmentier für die Entscheidung zum 3:1, davor hatte Timea Bacsinszky in einem 3:17-Stunden-Marathon Kristina Mladenovic niedergerungen. Am 22./23. April in Weißrussland sind die Schweizerinnen Favorit.

(APA/dpa/ag.)