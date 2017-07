Titelverteidiger Raiders Favorit in Austrian Bowl XXXIII

Das Duell Vikings gegen Raiders ist ein Klassiker - © APA

Die Swarco Raiders Tirol gehen als klarer Favorit in das Finale der Austrian Football League (AFL). In der Austrian Bowl XXXIII trifft der Titelverteidiger am kommenden Samstagabend (19.30 Uhr/live ORF Sport +) in Klagenfurt auf den Dauerrivalen Dacia Vienna Vikings. “Wir haben den Anspruch, den Titel zu verteidigen”, gab Raiders-Coach Shuan Fatah die Marschroute vor.