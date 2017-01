Titelverteidiger Österreich löste Ticket für EM-Endrunde

Fegerl steuerte einen Punkt bei - © APA

Österreichs Tischtennis-Nationalteam der Herren wird vom 13. bis 17. September in Luxemburg in der Championship Division die EM-Titelverteidigung in Angriff nehmen. Die ÖTTV-Truppe holte am Dienstag in Waizenkirchen mit einem 3:0-Sieg gegen Ungarn den Gewinn der Gruppe A sowie damit das EM-Endrundenticket. Für die Punkte der Gastgeber sorgten Daniel Habesohn, Stefan Fegerl und Robert Gardos.