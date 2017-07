Murray und Federer im Viertelfinale

Auch bei Olympia 2012 triumphierte Murray in Wimbledon - © APA (AFP)

Der topgesetzte Brite Andy Murray steht im Viertelfinale des Grand-Slam-Tennisturniers von Wimbledon. Der schottische Titelverteidiger besiegte am Montag im Achtelfinale den Franzosen Benoit Paire 7:6(1),6:4,6:4. Auch der Schweizer Roger Federer zog am Montag in Wimbledon zum 50. Mal in ein Grand-Slam-Viertelfinale ein.