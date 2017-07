Mexiko gewann auch ohne seine Topstars - © APA (AFP)

Titelverteidiger Mexiko hat sich in seinem Auftaktspiel beim Fußball-Gold Cup in den USA keine Blöße gegeben. Gegen El Salvador siegte “El Tri” am Sonntag in San Diego/Kalifornien mit 3:1 (2:1). Mexiko spielt beim CONCACAF-Kontinentalturnier ohne seine Stars, die zuletzt beim Confederations Cup in Russland im Einsatz waren. Trainer Juan Carlos Osorio saß aufgrund einer FIFA-Sperre auf der Tribüne.