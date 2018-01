Titelverteidiger Hard und Turniersieger Andelsbuch ausgeschieden

Der Titelverteidiger FC Hard und Turniersieger FC Andelsbuch sind ausgeschieden. Der fünfte Seehallencup erlebt einen neuen Champion

Mit einer faustdicken Überraschung und sehr vielen Zuschauern hat der erste Halbfinaltag vom Forstner Seehallencup gestartet. Mit dem Titelverteidiger Hard und Turniersieger Andelsbuch kam für zwei heiße Anwärter auf den ersten Platz schon in der Vorschlussrunde das unerwartete frühe Aus. Damit sind der letzte (2017) und der erste Turniersieger (2014) ausgeschieden. Die fünfte Auflage erlebt wieder einen neuen Sieger, noch konnte kein Team seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholen. „Die Enttäuschung ist riesengroß. Wir haben nicht einmal das Minimalziel die Finalteilnahme erreicht. Aber es war schon ein vorweggenommenes Finale. Das bärenstarke Offensivduo fehlte uns allen Ecken und Enden“, zog FC Hard-Sportchef Ralf Kirasitsch ein nicht zufriedenes Resümee. Ohne die beiden Angreifer Elvin Ibrisimovic (Probetraining Austria Lustenau) und Stefan Maccani (Fussprellung) erreichte der „Noch“-Westligist Hard nur einen Pflichtsieg gegen Nüziders (6:1) und zwei 2:2-Remis gegen Lochau und Höchst. Gegen Andelsbuch unterlag Hard in der Eröffnungspartie knapp mit 1:2. Mit Ex-Turniersieger Andelsbuch verabschiedete sich der erste Champion vom Seehallencup. Die hallenerprobten Mannschaften von Lochau und Höchst stahlen den beiden Turniersiegern die Show. Die Leiblachtaler mit den Brüdern Patrick und Kevin Prantl holten sich den Turniersieg und blieben in diesem Turnier noch unbesiegt. Lochau gewann sechs Mal und teilte sich zweimal die Punkte mit dem Gegner. Kevin Prantl und Co. sind seriöse Kandidaten für den Turniersieg auf dem hellgrünen Kunstrasen in der Bodenseegemeinde.