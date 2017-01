Titelverteidiger Elfenbeinküste bei Afrika Cup ausgeschieden

Die Elfenbeinküste hatte das Nachsehen - © APA (AFP)

Titelverteidiger Elfenbeinküste ist beim Afrika Cup sensationell schon in der Vorrunde gescheitert. Die Ivorer verloren am Dienstag im gabunischen Oyem in Gruppe C gegen Marokko mit 0:1 und blieben damit ohne Sieg im Turnier. Neben den Marokkanern erreichte auch die Demokratische Republik Kongo mit einem 3:1-Sieg über Togo das Viertelfinale.