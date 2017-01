Titelverteidiger Djokovic in Melbourne sensationell out

Der "Djoker" verlor gegen die Nummer 117 der Welt - © APA (AFP)

Die Australian Open 2017 haben ihre erste Sensation – und was für eine: Der sechsfache Melbourne-Triumphator und Titelverteidiger Novak Djokovic unterlag am Donnerstag bereits in der zweiten Runde des mit 35,4 Mio. Euro dotierten, ersten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres dem 30-jährigen Usbeken Denis Istomin. Nach 4:48 Stunden war Djokovic nach einem 6:7(8),7:5,6:2,6:7(5),4:6 aus dem Bewerb.