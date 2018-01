Titelverteidiger Deutschland startet mit Sieg in Handball-EM

Deutschland hat auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung bei der Männer-Handball-EM in Kroatien die erste Hürde ohne Mühe genommen. Die Deutschen fertigten Montenegro am Samstag in der Arena Zagreb mit 32:19 (17:9) ab. Nächster Gegner der DHB-Auswahl in der Gruppe C ist am Montag Slowenien. Der WM-Dritte verlor sein Auftaktspiel gegen Mazedonien knapp 24:25.

Keine Blöße gab sich Vize-Europameister Spanien, der Tschechien beim 32:15-Sieg in Varazdin im Gruppe-D-Duell keine Chance ließ. Olympiasieger Dänemark feierte gegen Ungarn einen 32:25.Auftaktsieg.

Keine guten Nachrichten gab es für die Gastgeber. Die 29-jährige Teamstütze Domagoj Duvnjak fällt wegen einer Muskelverletzung im rechten Bein auf unbestimmte Zeit aus. Bei einer MRT-Untersuchung am Samstagnachmittag sei beim Kiel-Akteur auch ein Hämatom festgestellt worden, teilte der kroatische Verband mit. Die Vorrunde ist für den Kapitän damit fix vorbei.