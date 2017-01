© Hubert Fink

Am 21. Jänner fanden die Landesmeisterschaften in der freien Technik in Hittisau bei traumhaften Verhältnissen und Wetterbedingungen statt. Zugleich wurde auch ein Loipi-Bewerb als Biathlon-Landesmeisterschaft für Kinder und Schüler durchgeführt, welcher auch für Vorarlbergs Elite-BiathletInnen als letzter Test vor den Österreichischen Biathlonmeisterschaften in Windischgarsten/OÖ genutzt wurde.