Tisner Waldfest – Ein Fest für alle Sinne

Am vergangenen Samstagnachmittag begannen die Vereinsspiele „Alles Holz“, bevor es am Abend mit der „Nofler Buramusik“ und dem „Fluher Feuer“ fröhlich bis in die Morgenstunden weiterging. Nicht nur das Mitglied Kurt seinen 50. Geburtstag feierte, auch eine große Mädchen-Poltergruppe mischte sich unter das Partyvolk und es wurde auch das Tanzbein geschwungen.

Am Sonntag nach der Festmesse sorgte der MV Cäcilia Schellenberg für die entsprechende musikalische Umrahmung beim Frühschoppen. Die Harmoniemusik Tisis-Tosters freute sich über die vielen Gäste aus Nah und Fern und dass das Waldfest erfolgreich über die Bühne ging.