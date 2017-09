Tisner Flohmarkt fasziniert seit 25 Jahren

Das riesige Warenangebot aller Art wird von langjährigen Mitarbeitern während zwei Wochen angenommen und aufgestellt. An den insgesamt drei Verkaufstagen 29. und 30. September sowie 1. Oktober 2017 arbeiten dann etwa 100 Frauen und Männer am Flohmarkt mit. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement, das seit nunmehr einem Vierteljahrhundert besteht wäre ein Flohmarkt in so einer Größe nicht durchführbar. „Bei uns herrscht meist Volksfeststimmung mit Besuchern aus den ganzen Ländle und dem angrenzenden Ausland“ weiß auch die langjährige Leiterin des Flohmarktes, Marie Luise Neyer zu berichten. Zusammen mit dem Helferteam freut sie sich wieder auf zahlreiche Besucher. Der Erlös kommt einem karitativen Zweck zugute. BK